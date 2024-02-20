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الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"الشباب والرياضة بالنواب" تستجيب لطلبات الإحاطة الخاصة بالنائبة إيلاريا سمير

المرور علي مراكز
المرور علي مراكز شباب الغردقة
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بناء على طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب، إلى وزير الشباب والرياضة، شكلت لجنة من الشباب والرياضة بمجلس النواب زياره ميدانيه لمحافظه البحر الأحمر للمرور على هذه المراكز ومعاينتها على أرض الواقع.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام البالغ، الذي توليه معالي النائبة للشباب، لاسيما أنهم هم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.

بدأت اللجنة في تنفيذ مهامها اليوم الإثنين، وذلك من خلال زيارة ومعاينة كل من ( أرض الاستاد- مركز شباب الغردقة- مركز شباب الميناء)، وذلك بمدينة الغردقة، للوقوف على الاحتياجات التي تحتاجها هذه الملاعب.

من جانبها، توجهت النائبة إيلاريا سمير حارص، بالشكر إلى رئيس لجنه الشباب و الرياضه الدكتور، محمود حسين و جميع اعضاء اللجنه على سرعة استجابته ودعمه المستمر للشباب.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن مراكز الشباب والرياضة، لها دور كبير في تنمية وتطوير المجتمع، وتعزيز روح الانتماء والتعاون بين أفراده، مشيرة إلى أن مراكز الشباب والرياضة تساعد على توفير بيئة آمنة ومحفزة للشباب لممارسة أنشطة رياضية متنوعة.

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النائبة ايلاريا سمير حارص بمجلس النواب دكتور محمود حسين زير الشباب والرياضة طلب الإحاطة مراكز الشباب والرياضة والرياضة بمجلس النواب