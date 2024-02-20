القصة الكاملة.. تفاصيل ضبط المتهمين بقتل يمني في القاهرة

أصدرت السفارة اليمنية بالقاهرة، بيانا حول ملابسات مقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي، الذي أعلنت الجهات الأمنية في مصر إلقاء القبض على المتهمين في القضية.

ذكرت السفارة، بأنها تتقدم بالشكر إلى وزارة الداخلية المصرية على تجاوبها السريع وتمكنها من ضبط الجناة والمسروقات في فترة وجيزة، والتي اتضح من نتائج التحقيق أن دوافعها جنائية بهدف السرقة.

كانت قد كشفت وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص "يمنى الجنسية" بعثوره على جثة شقيقه بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من: رمضان محمد بليدى على سن 29 سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة.. سبق اتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة، إتلاف عمد"، عبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته «عبده عسلية» سن 19 خراط ومقيم الطوابق بالجيزة، وإسراء صابر محمد عطية وشهرتها «دينا» سن 22 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر - القاهرة، وسهير عبد الحليم محمد عبد الحليم وشهرتها «منة» سن 17 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة.

حيث أمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجنى عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجارى وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته، واستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين، كما تم ضبط المدعوة آية رضا محمود، سن 23 - ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة (ابنة زوجة المتهم الأول "سبق اتهامها فى قضية مخدرات") لإخفائها جزء من المسروقات.

هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



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