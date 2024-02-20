اتفاقية تعاون بين صان مصر وهواوي لاستخدام أحدث حلول الطاقة الرقمية والمستدامة

وقعت شركة مصر للصيانة "صان مصر - EMC" المتخصصة في إمداد قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات بالحلول الهندسية مذكرة تعاون مع هواوي مصر، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء التي تعمل على تحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، مما يدعم الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة برؤية مصر 2030.

وتركز الاتفاقية على توفير حلول الطاقة المتكاملة من هواوي التي تساعد شركة مصر للصيانة "صان مصر - EMC " من تحقيق زيادة الإنتاجية من خلال مرافق مراكز البيانات المنخفضة الكربون التي تتميز بمستوى عال من كفاءة الطاقة وتوفيرها نظاماً بيئياً مستداماً لاعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة؛ وحلول الطاقة الكهروضوئية الذكية وأنظمة تخزين الطاقة Smart PV، إضافة إلى أنظمة الإدارة المتكاملة والذكية لإمدادات الطاقة والطاقة الاحتياطية iSitePower.

وقع الاتفاقية المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصيانة "صان مصر - EMC"، وجوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوي مصر ، وذلك بحضور قيادات شركة هواوي وشركة مصر للصيانة "صان مصر - EMC "،

ومن جانبهِ، أشاد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصيانة "صان مصر-EMC "، بهذا التعاون، مشيرا إلى أن التعاون مع هواوي يتماشى مع استراتيجية "صان مصر" التي تهدف إلى المساهمة في بناء مستقبل استدامة وذات انبعاثات كربونية منخفضة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة الأعمال مما يساعد في خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية.

ومن جهته قال جوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوي مصر، "تعكس شراكتنا مع "صان مصر - EMC -" التزام هواوي بدعم قطاع الطاقة في مصر من خلال توفير أحدث حلول الطاقة الرقمية لتسريع التحول الرقمي والتحول للطاقة الخضراء، حيث نؤمن أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديه القدرة على تقليل انبعاثات الكربون العالمية بنسبة 20٪ خلال العقد المقبل".

جاء توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024"، والذي تشارك فيه هواوي للمرة الرابعة تحت شعار" إطلاق العنان لاستدامة الطاقة وتكامل نقل البيانات"، خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير.