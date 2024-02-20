الإغاثة الطبية في غزة: الاحتلال يطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين لدفعهم للنزوح

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين لدفعهم للنزوح إلى مناطق عديدة، مشيرا إلى أن الحصار الإسرائيلي ما زال مطبقا على القطاع ما قلل حجم المساعدات الإنسانية.

وأضاف مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، في تصريحات مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن مئات آلاف الفلسطينيين من شمال القطاع يعانون نقصا حادا في الغذاء، وأن مئات الأطفال يعانون سوء التغذية الحاد جراء نقص المواد الغذائية.

وتابع مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، أن الوضع في مستشفيات القطاع كارثي والمراكز الصحية تعمل بشكل جزئي.