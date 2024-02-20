سحب 1100 رخصة سيارة لسيرها عكس الاتجاه في القاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية اليوم لما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام العديد من قائدى سيارات الأجرة "ميكروباص" (بالموقف النموذجى الجديد بشارع جسر السويس بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة بالسير عكس الاتجاه بشارع المقاولون العرب المجاور للموقف .

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات مرورية بالمنطقة "محل الشكوى" لضبط كافة المخالفات، وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن (سحب عدد 10 رخصة "سير عكس الاتجاه" - سحب 1100 رخصة متنوعة - تكبيل 1025 سيارة للانتظار فى الممنوع - تحرير عدد 1820 مخالفة متنوعة - حجز "15 سيارة ، 14 دراجة نارية" - ضبط عدد 1850 مخالفة تجاوز سرعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجار استمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوعة.