رئيس جامعة جنوب الوادي يجتمع بمنسقي برامج "الأهلية"

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا مع منسقي برامج الجامعة الأهلية ومسئولى مركز المعلومات، وذلك لمناقشة تجهيزات المعامل بجامعة جنوب الوادى الأهلية.

وأكد رئيس الجامعة، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتطوير التعليم وإعطاء الفرص الأكبر للطلاب للالتحاق بالكليات المختلفة من خلال الجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتحاكي الجامعات الدولية المرموقة وتغير موقع التعليم العالي بمصر على خريطة العالم.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات المطلوبة وتوفير كل الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

وأكد أيضًا ضرورة تجهيز المعامل الجامعية بالجامعة الأهلية بالأجهزة والمستلزمات والاستعداد للفصل الدراسي الثاني وبداية العام الدراسي الجديد وعمل خارطة طريق واضحة لكل برنامج.