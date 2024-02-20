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الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

حملات مرورية موسعة في القاهرة

حملات مرورية
حملات مرورية
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 رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن سير مركبة "توك توك" بالشوارع الرئيسية لمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة .
 قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات مرورية بمنطقة مصر الجديدة لضبط كافة المخالفات، وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن (سحب 1050 رخصة متنوعة - تكبيل 989 سيارة للانتظار فى الممنوع - تحرير  1702 مخالفة مرورية متنوعة - حجز 13 سيارة - حجز 10 مركبة "توك توك" - حجز 12 دراجة نارية - ضبط 1733 مخالفة تجاوز سرعة).
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجار استمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوعة.

حملات مرورية منطقة مصر الجديدة