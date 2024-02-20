رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن سير مركبة "توك توك" بالشوارع الرئيسية لمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة .
قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات مرورية بمنطقة مصر الجديدة لضبط كافة المخالفات، وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن (سحب 1050 رخصة متنوعة - تكبيل 989 سيارة للانتظار فى الممنوع - تحرير 1702 مخالفة مرورية متنوعة - حجز 13 سيارة - حجز 10 مركبة "توك توك" - حجز 12 دراجة نارية - ضبط 1733 مخالفة تجاوز سرعة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجار استمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوعة.
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حملات مرورية موسعة في القاهرة
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رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن سير مركبة "توك توك" بالشوارع الرئيسية لمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة .
رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن سير مركبة "توك توك" بالشوارع الرئيسية لمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة .