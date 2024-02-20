حملات مرورية موسعة في القاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن سير مركبة "توك توك" بالشوارع الرئيسية لمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة .

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات مرورية بمنطقة مصر الجديدة لضبط كافة المخالفات، وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن (سحب 1050 رخصة متنوعة - تكبيل 989 سيارة للانتظار فى الممنوع - تحرير 1702 مخالفة مرورية متنوعة - حجز 13 سيارة - حجز 10 مركبة "توك توك" - حجز 12 دراجة نارية - ضبط 1733 مخالفة تجاوز سرعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجار استمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوعة.