اجتماع لجنة تقييم أفضل كلية ومبنى على مستوى جامعة جنوب الوادي

اجتمعت لجنة تقييم أفضل كلية ومبنى على مستوى جامعة جنوب الوادي اليوم برئاسة الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي بالاهتمام بالمظهر الحضاري لمختلف منشآت الجامعة.

تضم اللجنة طروب طلبة أمين الجامعة المساعد وعبد الرازق حسين القائم بعمل أمين الجامعة المساعد وجمال الأفندي مدير إدارة خدمه المجتمع والمهندسة هالة عبدالرحيم الإدارة الهندسية ومهندس نصر عطا إدارة الحدائق وعبد الخالق عبد الموجود مشرف الصحة والسلامة المهنية.

تناول الاجتماع آليات عمل اللجنة والتنسيق المشترك للزيارات الميدانية لمختلف منشآت الجامعة اعتبارا من ٢٥ فبراير الجاري وحتى نهاية مايو ٢٠٢٤.