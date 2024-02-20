أبرزها خل التفاح والحليب الذهبي.. 10 مشروبات تحرق دهون البطن

يرغب الجميع في الظهور بجسد رشيق وقوام مشدود ومتناسق، فيبحث الكل عن طرق فعالة لإذابة الدهون وشد الترهلات، وذلك لأن الدهون المتراكمة في منطقة البطن تؤثر سلبًا على مظهر الجسم، نظرًا لبروز الكرش عند الوقوف والجلوس، كما تجعل الشخص غير قادرًا على ارتداء ملابسه المفضلة.

وتعرض لكم "البوابة نيوز" 10 مشروبات حارقة يفضل تناولها قبل النوم أو كمشروب الصباح قبل تناول أي طعام بحسب ما نشرته صحيفة Times of India

1- الماء

هو أفضل مشروب للجسم على الإطلاق، فيمكن التخلص من الكرش عن طريق شرب كمية وفيرة من الماء يوميًا، لأنه يساعد على الشعور بالشبع عند تناوله قبل الوجبات، كما يحفز الكليتين على طرد السوائل والأملاح الزائدة بالجسم عبر البول.

2- مشروب خل التفاح

يؤدي الجمع بين خل التفاح مع الماء وكمية صغيرة من عسل النحل إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة حساسية الأنسولين، بالإضافة إلى المساعدة في إنقاص الوزن.

3- شاي أخضر

يساعد تناول الكثير من الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة في تسريع عملية التمثيل الغذائي وتعزيز أكسدة الدهون، مما يسهم في حرق السعرات الحرارية طوال اليوم.

4- شاي الزنجبيل

يقدم كوب من شاي الزنجبيل في الصباح العون اللازم للجسم من أجل حرق المزيد من السعرات الحرارية عن طريق تعزيز توليد الحرارة وتقليل الالتهاب وتحسين عملية الهضم.

5- ماء خيار بالنعناع

عند إضافة شرائح الخيار إلى أوراق النعناع الطازجة النكهة في كوب من الماء لتناولها في الصباح أثناء وجبة الفطور يمكن حرق الدهون وطرد السموم من الجسم.

6- ماء دافئ بالليمون

يمكن شرب كوب من الماء الدافئ بالليمون على معدة خاوية في الصباح لتحسين عملية الهضم وإزالة السموم من الجسم وتسريع عملية التمثيل الغذائي.

7- منقوع بذور الشيا

يمكن نقع بذور الشيا في الماء مع لمسة من الليمون لصنع مشروب منعش غني بالألياف وأحماض أوميغا-3 الدهنية والمواد المغذية التي تعزز عملية التمثيل الغذائي.

8- مشروب الليمون والزنجبيل

يسهم خلط الماء وعصير الليمون والفلفل الحار والزنجبيل في عمل مشروب يؤدي إلى التخلص من السموم وفقدان الوزن وتحسين التمثيل الغذائي والهضم.

9- ماء القرفة والعسل

يمكن تحضير مشروب حلو وحار يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم ويشجع على حرق الدهون من خلال الجمع بين عسل النحل ومسحوق القرفة مع الماء الدافئ.

10- الحليب الذهبي

للمساعدة في إنقاص الوزن والصحة العامة، يمكن المواظبة على تناول الحليب الذهبي الغني بالتوابل المضادة للالتهابات مثل الكركم والزنجبيل والقرفة.