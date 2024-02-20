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الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

قرار عاجل ضد لص قتل عاملًا قاومه أثناء السرقة بالشروق.. اعرف القصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس لص متهم بقتل عامل داخل مسكنه بقصد السرقة في منطقة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوجود شخص متوفى داخل إحدى الشقق بدائرة القسم.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بالمنطقة محل البلاغ) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، حيث توجه لمسكن المجنى عليه بدعوى إعادة بعض الأشياء له وقام بإحضار سكين من داخل مطبخ الشقة بقصد تهديده لمعرفة مكان بطاقته الائتمانية وهاتفه المحمول، إلا أنه رفض وقاومه فبادره بعدة طعنات أودت بحياته واستولى على (جهاز "لاب توب" بحقيبته وبداخلها مبلغ مالى "عملات أجنبية"- هاتفى محمول) ولاذ بالفرار.

وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - جهاز "لاب توب" - هاتف محمول وبعض متعلقات المجنى عليه- سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى ارتكاب الواقعة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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