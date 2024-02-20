توزيع 1170 جهازا تعويضيا وسماعة طبية على ذوي الهمم بالفيوم

أكدت جمعية الأورمان أنها في إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي، لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين، ورفع المعاناة عنهم سلمت عدد (1170) جهازا تعويضيا وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم، وذلك بإشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم.

جاء ذلك فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة المصرية إلى ذوي الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

وأكد جبريل عبد الوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، منوهاً أننا نشهد فى العصر الحالى طفرة حقوقية غير مسبوقة فى حقوق الإنسان كما أصبح ذوى الإعاقة شركاء أساسيون فى المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية وجه بدمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وحصولهم على حقهم فى التعليم والصحة.

وأوضح أنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكداً توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

وفى اطار متصل قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياة حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وأشار شعبان إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى الفيوم وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 15,700جهازتعويضي و6000 سماعة طبية .

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