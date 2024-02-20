تأجيل محاكمة متهما بغسيل الأموال حصيلة تجارة غير مشروعة لـ5 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهما بغسيل الأموال حصيلة تجارة المخدرات إلى جلسة 5 مارس المقبل بالمرج.

كانت الإدارة الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة ألقت القبض على شخص لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال تجارة المخدرات وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المبلغ قدر بـ10 ملايين جنيه، واعترف بالواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.