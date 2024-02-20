محاكمة "خفير" و2 آخرين لسرقتهم حديد تسليح من داخل موقع تحت الإنشاء بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة خفير و2 آخرين بسرقة حديد تسليح من داخل موقع تحت الإنشاء “بالقطامية” للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (خفير) بدائرة قسم شرطة القطامية، لقيامه بسرقة بعض حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء "محل عمله" بدائرة القسم.

بمواجهته اعترف بقيامه بسرقة الحديد المُشار إليه بالاشتراك مع (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) قائد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وأضاف بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" شقيق الأخير (مالك مخزن خردة– مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين "ومالك السيارة المشار إليها") أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.