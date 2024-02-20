الجمعة.. حفل موسيقي لفريق ترانكيل بمكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة حفلا موسيقيا لفريق ترانكيل في الثامنة مساء الجمعة المقبل.

تقدم الفرقة موسيقى غربية من أعمال أستور بيازولا فرانسيس لي أنتونيو كارلوس جوبيم جون باري ومونتي نورمان كارلوس جارديل، هذا إلى جانب الموسيقى الشرقية من أعمال محمد الموجي، الأخوين الرحباني، سيد درويش ، محمد فوزي ، خالد حماد ومحمد رحيم.

كما ستكون المطربة ريم عز الدين ضيف الحفل وستقوم بغناء أغنيات من أعمال الأخوين الرحباني ، محمد الموجي ومحمد رحيم.

ترانكيل نوت باند هي فرقة موسيقية ناشئة أسسها الدكتور محمد رفعت تقدم الفرقة موسيقى هادئة وذات مذاق مختلف تنتمي لأنواع موسيقى الجاز والكلاسيكيات الناعمة والموسيقى الشرقية بتوزيعات جديدة.

وقامت الفرقة بعمل عدة حفلات ناجحة , في الجزيرة , درب ١٧١٨ , مكتبة مصر الجديدة , نادي الجزيرة ,ونادي الصيد المصري.

أعضاء الفريق هم : محمد رفعت (بيانو) , نصر مرعي (درامز) , كريم واصف ,عمرو سيف (كونتراباص) , نور الدين محمد , تامر الإبراشي (شيللو) , عماد عاطف (فلوت) , مصطفي سعيد (ساكسفون وكلارينيت) , وليد جلال (بيركشن) , محمود عصفور(قانون).

أما ريم عز الدين فبدأت مشوارها الموسيقي من سن مكبر، لتصبح مغنية حازت على العديد من الجوائز في مسابقات موسيقية. وانضمت لبرنامج The Voice ونجحت في تجاوز المرحلة الأولى من التصفية في المسابقة. وتعتبر ريم عزالدين الفنان الراحل محسن فاروق صاحب الفضل والتأثير الأكبر في مسيرتها الفنية، غنت مع فاروق ومع العديد من الفرق، وأمضت أكثر من ١٠ سنوات في فرقة "أيامنا الحلوة".

وبالإضافة للغناء مع فرقتها الخاصه ، تستعد ريم للتعاون بالمشاركة في مجموعة من الحفلات مع فرق أخرى منها أكورديونيللا.

حرصت ريم على المشاركة في مجموعة من الورش الفنية في الكتابة والتلحين كما أنها تعمل على ألبومها الخاص في الوقت الحالي.