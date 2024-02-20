سيدات تنس الطاولة يتأهلن للدور الرئيسي ببطولة العالم بكوريا الجنوبية

نجح منتخب مصر لتنس الطاولة للسيدات في تحقيق إنجاز تاريخي بتأهل للدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة حاليًا بمدينة بوسان بكوريا الجنوبية خلال الفترة ما بين 16 فبراير الجاري وحتى 25 من الشهر ذاته.

وأحتل منتخب مصر للسيدات المركز الثاني في مجموعته بعد الفوز بالمباراة الأولى على منتخب التشيك بنتيجة 3/1 قبل أن يخسر من أمام المنتخب الفرنسي في المباراة الثانية، بينما فاز على منتخب أوكرانيا بنتيجة 3/1 وأخيرًا الفوز على منتخب كرواتيا بنتيجة 3/0.

وتأهل منتخب مصر كوصيف للمجموعة وينتظر إجراء قرعة لمواجهة إحدى المنتخبات أصحاب المركز الثالث للمنافسة على دخول دور ثمن النهائي.

من جانبه وجه المحاسب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الذي يحرص على التواصل المستمر مع بعثة منتخب مصر المتواجدة في كوريا الجنوبية وأشاد بالمجهود المقدم من لاعبات منتخب مصر، متمنيا لهم التوفيق في باقي مشوار البطولة.

وحرص أشرف عاشور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ورئيس البعثة في كوريا الجنوبية على صرف مكافأة للاعبات على هذا الإنجاز لتحفيزهن لتحقيق المزيد من النجاحات والوصول لأبعد نقطة في البطولة.

وتضم قائمة منتخب السيدات كلًا من، دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبي ويسرا حلمي ومروة الهضيبي.

ويقود الفريق فنيًا ماجد عاشور مديرًا فنيًا بالإضافة إلى عماد مصيلحي مدربًا عامًا، ويترأس البعثة أشرف عاشور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، بالإضافة إلى تواجد المحاسب معتز عاشور رئيس الاتحاد لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.