انتهاء الدولة العباسية وفاجعة قطار الصعيد.. أحداث في ذاكرة 20 فبراير

منذ قرون وحتى العصر الحديث، تمتلئ صفحات التاريخ بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، العشرون من فبراير، والتي من أبرزها انتهاء الدولة العباسية وفاجعة قطار الصعيد.

وفي السطور التالية، نستعرض مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم:

1258 - مقتل الخليفةُ العبَّاسِيُّ الأخير عبد الله المُسْتَعْصِم بالله على يد المَغُول، وبوفاته تسقط الدولة العبَّاسية.

1872 - افتتاح متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك.

1911 - صدور العدد الأخير من صحيفة «تشينغ ياو» الصينية، وهي أقدم صحيفة في العالم كانت قد صدرت أول مرة عام 713.

1919 - اغتيال حبيب الله خان أمير أفغانستان.

1942 - الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يتولى حكم البحرين خلفًا لوالدة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة.

1963 - القوات العربية تنسحب من الكويت بعد تسلم عبد السلام عارف حكم العراق وإعدام عبد الكريم قاسم.

2002 - النيران تلتهم قطاراً وتقتل 370 راكبًا وتصيب 65 في الرقاع الغربية بصعيد مصر.

2011 - قيام مجموع من النشطاء الحقوقين الشباب بدعوة الشعب المغربي للنزول إلى الشارع من أجل المطالبة بدستور جديد، وقاد هذا الحرك الشعبي حركة 20 فبراير.

2015 - فيلم تمبكتو يفوز بجائزة أفضل فيلم وكذلك أفضل سيناريو ومخرجه عبد الرحمن سيساكو يفوز بأفضل مخرج، وبيار نيني يفوز بأفضل ممثل وأدال أنال تفوز بجائزة أفضل ممثلة، وذلك في الحفل الأربعين من جائزة سيزار.

2017- الإعلان رسميًا عن مجاعة في أجزاء من جنوب السودان، وأن نحو نصف السكان في البلاد سيواجهون نقصًا كبيرًا في الغذاء بحلول شهر يوليو المقبل.