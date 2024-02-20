اليوم.. الأهلي أمام سبورتنج في ربع نهائي كأس مصرلـ سيدات الطائرة

يلتقي في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أمام نظيره سبورتنج في ربع نهائى منافسات بطولة كأس مصر للموسم المحلى 2023 / 2024.

وتأهل إلى الدور نصف النهائى من قبل فرق، الشمس والزمالك ووادى دجلة الذى ينتظر الفائز من لقاء الأهلى أمام سبورتنج.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد اجراء تعديل على موعد منافسات سوبر السيدات ليقام يومى 24 و26 فبراير الجارى بدلا من 29 فبراير و1 مارس المقبل.

وخاطب مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الجهات الأمنية من أجل حضور 2000 مشجع فى مباراة السوبر المحلى للرجال والسيدات، المحدد له الأسبوع المقبل، خاصة فى النهائى، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 24، 26 فبراير الجاري بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.