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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

خطة أمنية جديدة لتزويد كلاب الإنقاذ الروسية بكاميرات لتحسين عمليات البحث والإنقاذ

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشفت وزراة الطوارى الروسية عن اقتراح خطة جديدة لتزويد كلاب الإنقاذ التابعة لها بكاميرات خاصة ستساعد في تحسين عمليات البحث والإنقاذ لتطوير الخطة الأمنية. 

وتبعا لوكالة "تاس" فإن مركز "الحلول المتكاملة" الروسي اقترح على وزارة الطوارئ في البلاد فكرة تجهيز كلاب الإنقاذ بكاميرات خاصة ستزيد كفاءة عمل هذه الكلاب.

ومن جهته قال مدير المركز  دميتري كوزياكين  ظهرت لدى الخبراء في مركزنا فكرة لتجهيز كلاب الإنقاذ بكاميرا.

 في بعض المواقف لا يستطيع المشرفون على عمل هذا الحيوانات أن يكونوا بالقرب منها وخاصة في الأماكن الجبلية أو الأماكن الضيقة التي يصعب الوصول إليها وفي هذه الحالات يطلق الكلب ليقوم بعملية البحث بمفرده وتصعب عملية إرشاده و إعطائه الأوامر لذا برزت الحاجة لتلك الفكرة.

وأشار كوزياكين إلى أن كاميرات التي ستجهز بها كلاب الإنقاذ ستسمح بإعطاء الأوامر الصوتية للكلاب عن بعد وستوفر هذه التقنية تفاعلا أكبر بين الكلب والشخص المشرف عليه كما ستضمن سلامة أكثر أثناء عمليات الإنقاذ والبحث. 

آمن انقاذ كلاب روسية تحسين عمليات البحث