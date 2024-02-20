بالفيديو.. احتشاد المئات أمام مقر إقامة نتنياهو للمطالبة بتحرير المحتجزين لدى حماس

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لاحتشاد المئات في القدس أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس للمطالبة بعقد صفقة جديدة مع حماس لتحرير المتحجزين في غزة.

ويظهر الفيديو، رفع مئات الإسرائيليين لافتات تطالب نتنياهو بتحرير المحتجزين والتي قامت حركة حماس بأخذهم كرهائن في يوم 7 أكتوبر الماضي، في العملية التي عرفت بطوفان الأقصى.

وتقول الولايات المتحدة، إنها ما زالت تضغط من أجل التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الإسرائيليين الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في القطاع، وأنها ستستخدم حق النقض ضد أي قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتعارض مع هذه الجهود.