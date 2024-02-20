وصول طائرة مساعدات قطرية لأهالي غزة إلى العريش

قال الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن مطار العريش الدولي قد استقبل اليوم طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية تحمل 20 طنًا من المساعدات الإنسانية العاجلة مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، تتضمن مواد غذائية، لصالح الفلسطينين في قطاع غزة.

وأضاف زايد أن سيارات الإسعاف بمعبر رفح البري نقلت اليوم 36 مريض سرطان فلسطيني وبعض الجرحي الفلسطينيين ومعهم 85 مرافقا إلى المستشفيات المصرية للعلاج.

كما أرسلت السلطات المصرية دفعة مساعدات من الشاحنات إلى معبر العوجا التجاري تمهيدا لإدخالها لقطاع غزة علما أن إجمالي الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة أمس الاثنين 8 شاحنات فقط بسبب غلق المستطونين اليهود لمعبري نتسانا وكرم أبو سالم ما عرقل تمرير المساعدات الفلسطينية لقطاع غزة كما سمحت السلطات المصرية صباح اليوم الثلاثاء بإدخال 4 شاحنات غاز طهي طعام وشاحنتين سولار إلى غزة وتسليمها للأونروا بغزة .