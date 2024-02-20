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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان.. تفاصيل

المحروقات في لبنان
المحروقات في لبنان
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أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية اليوم الثلاثاء عن أسعار المحروقات الجديدة والتي تكشف ارتفاعها علا اختلافات أنواعها من البنزين والمازوت وغيره من المحروقات.
وأوضحت المديرية العامة للنفط التابعة ل​وزارة الطاقة والمياه في لبنان​، في بيان لها أن سعر صفيحتي ​البنزين​ 95 و98 أوكتان ارتفع إلى 11000 ليرة لبنانيّة.

وأضافت المديرية العامة للنفط التابعة ل​وزارة الطاقة والمياه، أن سعر صفيحة ​المازوت ارتفع إلى​ 8000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة ​الغاز 6000 ليرة، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.

وتابع البيان "أصبحت أسعار المحروقات السّائلة كالتالي:

-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1621.000 ليرة.

-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1660.000 ليرة.

صفيحة المازوت: 1615.000 ليرة.

-قارورة الغاز: 943.000 ليرة.

وزارة الطاقة والمياه اللبنانية البنزين المحروقات