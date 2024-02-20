ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان.. تفاصيل

أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية اليوم الثلاثاء عن أسعار المحروقات الجديدة والتي تكشف ارتفاعها علا اختلافات أنواعها من البنزين والمازوت وغيره من المحروقات.

وأوضحت المديرية العامة للنفط التابعة ل​وزارة الطاقة والمياه في لبنان​، في بيان لها أن سعر صفيحتي ​البنزين​ 95 و98 أوكتان ارتفع إلى 11000 ليرة لبنانيّة.

وأضافت المديرية العامة للنفط التابعة ل​وزارة الطاقة والمياه، أن سعر صفيحة ​المازوت ارتفع إلى​ 8000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة ​الغاز 6000 ليرة، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.

وتابع البيان "أصبحت أسعار المحروقات السّائلة كالتالي:

-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1621.000 ليرة.

-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1660.000 ليرة.

صفيحة المازوت: 1615.000 ليرة.

-قارورة الغاز: 943.000 ليرة.