"صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بقرية سيدي شبيب

تنظم مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح، يومي الأربعاء والخميس 21 و22 فبراير الجاري، قافلة طبية مجانية بقرية سيدى شبيب التابعة لإدارة الضبعة الصحية شرق مرسى مطروح، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، أن أعمال القافلة الطبية، تتضمن الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة، مشيرًا أن القافلة جاءت تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

جدير بالذكر أن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية، وتضم العديد من التخصصات منها (الاطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالاضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.