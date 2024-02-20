طقس الإسكندرية.. عودة الأجواء الشتوية الدافئة بعد انتهاء نوة الشمس الصغرى

تشهد محافظة الإسكندرية على عودة الأجواء الدافئة نهارًا ومعتدلة ليلًا بعد انتهاء نوة الشمس الصغرى، فدرجات الحرارة اليوم سجلت 16 درجة مئوية، وسرعة رياح وصلت إلى 10 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بو منذ قليل، عن انحصار فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية لتكون الفرصة مهيأة هناك لسقوط أمطار خفيفه غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية، ويعم الاستقرار على باقى الأنحاء ليسود طقس دافئ مستقر على القاهرة الكبرى والمناطق الداخلية.

فمنذ صباح اليوم الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠٢٤ استعدت محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة الشمس الصغرى، وسط سقوط امطار غزيرة وحبات البرد على معظم أنحاء المحافظة، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وسط تجمع للسحب الكثيفة والمنخفضة الرعدية، وانخفاض في درجات الحرارة والتي وصلت إلى 9 درجات، وسرعة رياح 50 كم/ ساعة.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي رصد أمطار غزيرة جداً خلال الأيام الماضية صوحبت بحبات من البرد، والتي تسببت بتجمعات لمياه الأمطار ببعض المناطق شهدت تعامل فوري من العاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأعلن جهود شركة الصرف الصحي فى مختلف مناطق الاسكندرية للعمل على احتواء موجة الطقس السيئ ومظاهر حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بنشر أكثر من ١٨٠ سيارة ومعدة بمختلف المناطق، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير؛ للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.