اليوم.. انقطاع المياه عن منطقة الماكس غرب الإسكندرية

أعلنت شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية عن انقطاع المياه اليوم الثلاثاء 20 فبراير، في منطقة الماكس خلف الثورة السمكية غرب الإسكندرية، ولا يوجد موعد محدد لعودتها بشكل كامل.

وفي البيان الصادر عن الشركة قالت إن أسباب انقطاع المياه عن منطقة الماكس وعدة مناطق أخرى غرب الإسكندرية، وذلك بسبب أعمال الصيانة التي تتم داخل لبعض المحطات، وهي إحلال وتجديد الحزئي بالخط الناقل للمياه قطر 1000 سم، مما سيؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه عن بعض المناطق.

وأكمل البيان أن الانقطاع سوف يبدأ الساعة 12 ظهر اليوم، ولمدة لا تقل عن 12 ساعة، سيؤدي إلى انخفاض منسوب المياه، وتخفيف بعض الضغوط وأحيانا انقطاع تام للمياه عن الأماكن المذكورة، وسوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور انتهاء الشركة من أعمال الإحلال والتجديد، وتحذر الشركة المواطنين من تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.