حملة تموينية موسعة على الأسواق بالعاشر من رمضان

وجهت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، اليوم، تعليماتها للمهندس مصطفى عبدالقادر، مدير إدارة التموين بالعاشر من رمضان، بتكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والمحال التجاربة لإحكام الرقابة على الأسعار، ومتابعة تنفيذ قرارات الدولة بشأن الالتزام بالأسعار لعدد من السلع الاستراتيجية والأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، والتأكد من توافر السلع وعدم السماح باحتكار أو تخزين أي سلعة من قبل التجار بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

شارك في الحملة المهندس مصطفى عبد القادر مدير إدارة التموين بالعاشر رمضان، بالتعاون مع الدكتور ماهر سعد سليمان، مدير الإدارة البيطرية بالعاشر من رمضان ،و مصطفى بيومى رئيس الرقابة التموينية، وهشام حسنى، محمد بدوى رئيس قسم حماية المستهلك، نيفين ميشيل، ياسمين محمد، المفتشين التموينين بادارة تموين العاشر والاشتراك مع حملة قطاع جنوب الشرقية، برئاسة عاطف عراقى.

أسفرت الحملات عن تحرير 20 محضر للأسواق، كما تم تحرير مخالفات للسلع غير المدون عليها بيانات وأسعار وتواريخ الصلاحية وتحريزها وسحب عينات للتأكد من صلاحيتها، كما شملت الحملات المكثفة مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من التسعيرة، ۆبيع بدون ترخيص وأوكازيون وهمي وغش تجارى وعرض سلع مجهولة المصدر، وشملت مخالفات انتهاء صلاحية ومخالفات عدم وجود شهادة صحية.

أكد المهندس مصطفي عبدالقادر، مدير إدارة تموين العاشر، أن هذه الحملة تعكس التزام إدارة تموين العاشر من رمضان بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بصحة ونظافة المخابز، مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات المكثفة في المستقبل، بهدف تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى التي تقدم للمستهلكين، حيث يعد الخبز من المواد الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من الأفراد في حياتهم اليومية، وبالتالي فإن ضمان جودة وسلامة هذا المنتج ضروري لصحة وسلامة المستهلكين، وذلك طبقا لتوحيهات وكيلة وزارة التموين بالشرقية، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين.

حملة تموينية مكبرة علي الأسواق بالعاشر من رمضان

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