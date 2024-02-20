طقس دافئ على جنوب سيناء والعظمى بسانت كاترين 15 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، طقسًا دافئا نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 24 درجة والصغرى 15 درجة، ورياح معتدلة 28 كيلو مترًاعلى الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 15 درجات، والصغرى 4 درجات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 21.

طابا الصغرى 11 والعظمى 19.

كاترين الصغرى 4 والعظمى 15.

طور سيناء الصغرى 14 والعظمى 22.

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى أنه يسود اليوم طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية بينما تظل الأجواء شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.