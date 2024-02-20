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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة المتهمة بقتل نجلة زوجها

أرشيفية
أرشيفية
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تستكمل اليوم الثلاثاء،  محكمة جنايات دمياط،  محاكمة قاتلة ابنة زوجها المعروفة إعلاميا بقضية "الطفلة قمر" حيث قامت المتهمة بارتكاب جريمتها بدافع الغيرة من نجلة زوجها، كما أكدت المتهمة أيضا محاولة التخلص من الضحية أكثر من مرة، بسبب مشاكل عائلية.
كان قد ورد بلاغ للاجهزه الأمنية افاد  بمقتل طفلة تدعي "قمر ناصر" تبلغ من العمر 10 سنوات على يد زوجة أبيها، وأظهر تقرير الصفة التشريحية أنه تم ظهور علامات خنق حول عنق المجني عليها، وأكدت المتهمه في اعترافاتها أمام النيابة العامة، أنها أقدمت على ارتكاب جريمتها بدافع الغيرة من نجلة زوجها، كما أكدت المتهمة أيضا محاولة التخلص من الضحية أكثر من مرة، بسبب مشاكل عائلية.

10 سنوات الجنايات تستكمل محاكمه النيابة العامة المجنى عليه