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الإثنين 19 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مزارع ينهي حياته بسبب عدم قدرته على الإنجاب في البدرشين

أرشيفيه
أرشيفيه
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أثارت وفاة مزارع في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة صباح اليوم الإثنين، بسبب عدم قدرته على الإنجاب، حالة من الصدمة والحزن بين أهالي المنطقة.

أقدم المزارع، البالغ من العمر 58 عامًا، على الانتحار داخل منزله بواسطة الشنق، تاركًا خلفه أسرة محطمة وسط أسباب شديدة الحزن والأسى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوفاة المزارع "ربيع. س" داخل منزله بالبدرشين. وفور تلقي البلاغ، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وقد تبين أن سبب الوفاة هو الانتحار بسبب عدم قدرته على الإنجاب، بعد أن تركته زوجته بسبب هذه المشكلة، ما تسبب في تدهور حالته النفسية وصولًا إلى قراره بإنهاء حياته.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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