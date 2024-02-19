ناصر ماهر بديلا لشيكابالا في لقاء الإسماعيلي

حل ناصر ماهر، لاعب الزمالك بديلا لمحمود عبدالرازق شيكابالا، في الدقيقة ٧١ من عمر اللقاء الذي جمع الأبيض والإسماعيلي، على نلعب الاخير ضمن منافسات الجولة ال١٣ من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعد هذا التبديل الثالث بعد نزول سيف الجزيري و مصطفى الزناري ومازال التعادل السلبي يسيطر على مجريات المباراة.

دخل الزمالك المباراة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، من 8 مواجهة فاز خلالها في 3 لقاء وتعادل في 2 وخسر 3 مواجهات.

فيما يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة جمعها من 11 مباراة فاز فيها في 3 مباريات وتعادل في 2 أخري بينما خسر 6 مواجهات.