جولة تفقدية لرئيس مياه الفيوم داخل محطة معالجة الصرف الصحي بطامية

أجرى المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بجولة تفقدية داخل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمركز طامية وذلك بحضور الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندسة فاطمه عزت المشرف على محطات المعالجة والمهندس محمود عبدالله والمهندس احمد انور مدير عام المنطقة الشمالية والمهندس محمود زيدان مدير مركز طامية للتشغل والصيانه والمهندسة علياء محمد مدير محطة المعالجة.



وأكد رئيس الشركة أن الهدف من هذه الزيارات الميدانية هى الوقوف على أهم المعوقات التي تعوق عمل مثل هذه المحطات وتذليلها وحث العاملين داخلها على التعاون والعمل الجماعى بروح الفريق من أجل نجاح كافة المنظومه العاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى داخل المحافظة، بجانب الوقوف على الوضع العام لمحطة معالجة طامية ومعرفة الاحتياجات اللازمة لاستيفاء متطلبات TSM، حيث ان المحطة من المحطات المرشحة من قبل الشركة للحصول على شهادة TSM والشروط والمواصفات التى تتطلبها للحصول عليها بضبط اعمال الموقع العام وذلك بغرض اكتمال الاعمال المطلوبة لحصول المحطة على الشهادة، علاوة على مناقشة متطلبات التشغيل لاستمرار الحفاظ على حالة المحطة واستمرار مطابقة السيب النهائي لقوانين الصحة بشان القاء مياه الصرف المعالج على المصارف المائية.

الجدير بالذكر أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطامية تعمل بنظام المعالجة الثنائية التهوية الممتدة "كروجر" وتخدم مركز ومدينه طامية وتبلغ طاقتها التصميمية نحو 15 ألف متر مكعب يوم.

inbound3446306324014937964

inbound481443705958445164

inbound8892800524085312608

inbound8707125747970780771

inbound5987557838141249915

inbound7218188563175216806

inbound8809416133040897590