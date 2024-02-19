ميدفيديف: استخدام الطائرات بدون طير غيَّر طريقة التفكير العامة بشأن الحروب

أعلن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن العملية العسكرية التي قامت بها موسكو في أوكرانيا كانت في البداية تصنف على أنها حرب تقليدية، لكن استخدام الطائرات بدون طيار غيَّر طريقة التفكير العامة فيما يتعلق بالحروب.

وأكد ميدفيديف، خلال اجتماع مع قادة الوحدات الشيشانية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية يوم الاثنين، أنه في بداية العملية العسكرية الخاصة كان هناك تركيز على الحروب التقليدية وقواعد القتال الكلاسيكية، ولكن سرعان ما تبين أن العالم قد تغير وتطورت التكنولوجيا أيضًا.

وأضاف ميدفيديف أنه رغم أنه كان هناك تفاهم بأن الحرب ستُشن باستخدام القواعد التقليدية، إلا أن تغير العالم وتطور التكنولوجيا جعل الطرق التقليدية للقتال غير كافية لمواجهة التحديات الحالية.

وقال ميدفيديف، إن ما أثار دهشة جميع الاستراتيجيين العسكريين تقريبًا في جميع أنحاء العالم هو السيطرة التي حققتها الطائرات بدون طيار على المشهد العسكري الحديث. وأشار إلى أنه "حتى قبل فترة قصيرة، كان يبدو أن الطائرات بدون طيار والروبوتات التي تمشي شيئًا مستقبليًا بعيدًا، ولكن الحقيقة أنها الآن تستخدم بنجاح في عمليات القتال".

وفي يناير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الطائرات بدون طيار المحلية الصنع تؤدي بشكل فعال مهام قتالية في مناطق العمليات العسكرية الخاصة، حيث تم استخدام طائرات هجومية وتكتيكية في هذه العمليات.