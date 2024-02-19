أستاذ قانون دولي: 50 دولة و3 منظمات تترافع أمام "العدل الدولية" ضد إسرائيل

قال الدكتور محمد عليوة أستاذ القانون الجنائي الدولي في جامعة نورثمبريا ببريطانيا، إن دول العالم أصبحت ترى أن إسرائيل تخترق القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن مرافعات اليوم أمام محكمة العدل الدولية شهدت مشاركة أكبر أستاذين في القانون الدولي العام على مستوى العالم.

وأضاف "عليوة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع عبر قناة "المحور": "هذا الأستاذان قالا إن الدول الغربية ساعدت الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في فلسطين لأكثر من 50 سنة، حيث قدمت للاحتلال المساعدات المالية والعسكرية وغيرها".

وتابع: "أشكر جنوب أفريقيا التي تحدثت عن إبادة الشعب الفلسطيني، أما اليوم، فقد كان الحديث حول حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر يُطرح لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بواقع 50 دولة و3 منظمات دولية، منها منظمة التعاون الإسلامي التي تضم على 57 دولة".

