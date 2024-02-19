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الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

سيف الجزيري بديلًا لشحاتة أمام الإسماعيلي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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حل سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك  بديل محمد شحاتة في الدقيقة ٣٥ من عمر اللقاء الذي يجمع الأبيض والإسماعيلي على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة ال١٣ من مسابقة الدوري الممتاز. 

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - إبراهيما نداي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود علاء ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر وترافيس موتيابا وناصر ماهر وسيد عبد الله "نيمار" وسيف الجزيري.

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