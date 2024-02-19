سلوفينيا وأوكرانيا تطلبان جلسة بمجلس الأمن بمناسبة مرور عامين على الحرب الروسية

قدّمت سلوفينيا وأوكرانيا طلبًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لعقد اجتماع خاص على مستوى مجلس الأمن الدولي بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022. أعلن مكتب الأمين العام أنه تم الاستجابة لهذا الطلب، وقرر المجلس عقد اجتماع خاص لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية في السنة الثانية يوم الجمعة المقبل.

كان مجلس الأمن قد انطلق بأعماله في الأسبوع الماضي بعقد جلسة في 12 فبراير لمناقشة الصراع الروسي الأوكراني تحت بند "تهديدات للسلام والأمن العالمي" بناءً على طلب من مندوب روسيا.

وقدم المندوب الروسي مذكرة للمجلس تشرح فيها ما يعرف باتفاق مينسك وقرار الأمم المتحدة رقم 2202 الصادر في 17 فبراير 2015 الذي يتعلق باتفاقيات وتفاهمات تم التوقيع عليها في فبراير 2015.

يذكر أن وثائق مينسك، المعروفة باسم "مجموعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ اتفاقات مينسك"، تم إصدارها خلال قمة استضافتها العاصمة البيلاروسية مينسك في الفترة من 11 إلى 12 فبراير 2015.

وقررت مجموعة السبع، التي تتألف من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وجميعهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي، عقد اجتماع لقادة وزعماء المجموعة في 24 نوفمبر الحالي، وهو اليوم الذي يصادف مرور العام الثاني على نشوب الحرب الروسية الأوكرانية. تم تحديد إيطاليا، التي تتولى حاليًا رئاسة مجموعة السبع، لاستضافة هذا الاجتماع، والذي سيقام افتراضيًا عبر وسائل الاتصال المتاحة.

سيؤكد قادة مجموعة السبع التزامهم بدعم أوكرانيا في مواجهتها لروسيا. وحسب المصادر الإيطالية، فإن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من المتوقع أن يشارك في أعمال القمة الافتراضية لمجموعة السبع، التي ستعقد قمتها القادمة في عام 2024.