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الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مجلس إدارة الزمالك يؤازر الفريق من ملعب الإسماعيلي

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك
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حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على التواجد في مقصورة ستاد الإسماعيلية خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض أمام الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي تواجد مجلس إدارة نادي الزمالك في ستاد الإسماعيلية لمؤازرة ودعم الفريق خلال المباراة المهمة أمام الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - إبراهيما نداي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود علاء ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر وترافيس موتيابا وناصر ماهر وسيد عبد الله "نيمار" وسيف الجزيري.

حسين لبيب الإسماعيلية الإسماعيلي