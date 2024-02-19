ألكسندر عون يكتب: الأكراد «2-2».. المجتمع الكردي يبحث عن الوحدة بعيدًا عن المصالح السياسية

كان القرن الكردي العشرون، قرن كل التوقعات، وكل الأحلام، ولكن قبل كل شيء، قرن خيبات الأمل. بعد أن غطت وسائل الإعلام وضع السكان منذ ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في عام ٢٠١٤، تظل الحقيقة أن الأكراد غير معروفين إلى حد كبير، وترتبط تغطيتهم الإعلامية ارتباطًا وثيقًا باستغلالهم من قبل بعض القوى. والحقيقة أن الأراضي الكردية تقع في مناطق نفطية، على المحك لكل الأطماع.

ويبلغ عدد الأكراد، اليوم، بحسب آخر التقديرات، نحو ٤٠ مليونًا، يتوزعون بشكل أساسي في ٤ دول: تركيا «٤٣٪»، إيران «٢٧٪»، العراق «١٨٪» وسوريا «٨٪»، بالإضافة إلى ٤٪ فى الشتات الموجود بشكل رئيسي في أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى.

يلقي هذا الجزء الثاني والأخير نظرة على قرن من التغييرات التي طرأت على المجتمع الكردي الذي يبحث دائمًا عن الوحدة والحكم الذاتي.

الأمل العابر للأمة

في بداية القرن العشرين، أرادت الإمبراطورية العثمانية أن تكون تركية حصريًا، ولوقف جميع محاولات التوقف داخل الإمبراطورية نفسها، شاركت العديد من الميليشيات، بما في ذلك الأكراد، في عمليات الترحيل للأقليات المسيحية، وخاصةً الأرمن.

وفي هذا السياق من الانقسامات والاحتكاكات، كان بعض الأكراد يغذون فكرة حلم الدولة المستقلة، على عكس البرجوازية القريبة جدًا من سلطة إسطنبول. نهض المثقفون الأوائل، وظهرت أولى الصحف السرية باللغة الكردية. لكن بدايات ظهور وعي وطني حقيقي تم قمعها بسرعة من قبل السلطة المركزية.

مع نهاية الحرب العالمية الأولى وتقطيع أوصال الإمبراطورية العثمانية على يد القوى الغربية «اتفاقيات سايكس بيكو عام ١٩١٦، ثم معاهدة مودروس عام ١٩١٨»، وتعاظم صدى الخطاب القومي الكردي.

أصبح حلم الأمة حقيقة واقعة خلال معاهدة «سيفر» في العاشر من أغسطس عام ١٩٢٠، والواقع أن هذه المعاهدة نصت على تفكيك الإمبراطورية العثمانية وإنشاء كردستان المستقلة، لكن هذا المشروع لن يرى النور أبدًا، لقد وصل مصطفى كمال أتاتورك، أول رئيس لتركيا الحديثة، إلى السلطة بتصميمات قومية تركية، وقام بطرد المحتلين من الأناضول، ووضع حد لآمال الأكراد بتوقيع معاهدة لوزان في ٢٤ يونيو ١٩٢٣، واعترفت الأخيرة بالسيادة التركية على كامل المنطقة.

وما تلا ذلك كان سياسة حقيقية للتتريك مع رفض الوجود الكردي، حتى داخل القرى الكردية، أسماء القرى تركية، ومنذ عام ١٩٣٢، مُنع التحدث باللهجة الكردية، وفي الفترة ما بين الحربين، تم تكميم أفواه الحركات الاحتجاجية العديدة، تنتهج تركيا الكمالية سياسة حقيقية تتمثل في إلغاء الخصوصيات المحلية بهدف تجانس تركيا بأكملها.

من الإنكار المنهجي إلى الاضطهاد

إن تفنيد الحقيقة الكردية يؤثر أيضًا على أجزاء أخرى من كردستان، وفي عهد أسرة بهلوي، طبقت إيران سياسات مماثلة لتلك المستخدمة في تركيا، على الرغم من نشوء جمهورية مهاباد «منطقة تقع في شمال غرب إيران» والتي استمرت لمدة لا تقل عن عام في ١٩٤٦، وفي العراق وسوريا، سرعان ما تم دمج الأكراد في الدول الشابة لأنهم موجودون في مناطق غنية بالهيدروكربونات.

كما أن المنطق العربي في دمشق وبغداد يمحو كل الخلافات لصالح العروبة وحدها، وفي الواقع، فإن القومية الكردية، مهما كانت في مرحلة جنينية، تتفكك إلى عدد كبير من القوميات اعتمادًا على الحقائق المحلية في البلدان المختلفة.

القضية العراقية

وفي العراق على وجه الخصوص، أصبح الوضع مُعقدًا بالنسبة للأكراد، خلال الحرب الإيرانية العراقية بين عامي ١٩٨٠ و١٩٨٨، استخدم الطرفان المتحاربان المجتمعات الكردية للحصول على معلومات عن العدو، وفي نهاية الحرب، أدى ذلك إلى عمليات تطهير عديدة من جانب علي حسن المجيد، ابن عم صدام حسين، ولا سيما خلال عمليات الأنفال عام ١٩٨٨، وأدت هذه الحملة الانتقامية إلى مقتل أكثر من ١٠٠ ألف كردي، حيث أمر علي حسن المجيد باستخدام التفجيرات العشوائية والأسلحة الكيميائية، مما أكسبه لقب «علي الكيميائي».

ومع اندلاع حرب الخليج الأولى عام ١٩٩١، حرض الأمريكيون الأكراد والشيعة على الثورة ضد بغداد، ومن خلال الاستفادة من الفوضى الكامنة في العراق، تكتسب الأراضي الكردية الحكم الذاتي ولكن ليس الوحدة، وقد دارت حرب بين عامي ١٩٩٣ و١٩٩٧ بين الأشقاء، بين أنصار حزب بارزاني «حزب أكثر تقليدية وريفية» ضد قوات الاتحاد الوطني الكردستاني «حزب تقدمي وحضري» بقيادة طالباني.

القضية التركية

ومن جانبها في تركيا، نظمت الجالية الكردية نفسها سياسيًا مع إنشاء حزب العمال الكردستاني في عام ١٩٧٨، ذو الولاء الماركسي اللينيني، وفي بلد يُنكر بشكل قاطع وجود الحقيقة الكردية، يستخدم هذا التنظيم العنف لأغراض سياسية. في الواقع، هي حرب هجينة لا تحمل اسمها بين قوة مركزية ومنظمة كردية تتلقى الدعم بشكل غير رسمي من سوريا، وقبلت دمشق، في التسعينيات، انضمام الأكراد السوريين إلى صفوف حزب العمال الكردستاني التركي بشرط وقف جميع الأنشطة السياسية في سوريا.

ويقود حزب العمال الكردستاني الزعيم الرمزي عبدالله أوجلان، المسجون منذ عام ١٩٩٩، وبسبب الاشتباكات العديدة مع السلطة المركزية التركية والأساليب المستخدمة، صنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا وعدة دول أخرى الحركة الكردية في قائمة المنظمات الإرهابية.

نحو مستقبل غامض؟

من فترات الهدوء إلى فترات الاحتجاج، يتأرجح تاريخ الأكراد بين الحكم الذاتي والتبعية والتوترات بين الأشقاء. وعلى مر القرون، شكل هذا المجتمع مجموعة متجانسة من خلال منظور اللغة والتراث، ولكن ليس من خلال المطالب السياسية.

واليوم، أكثر من أي وقت مضى، استفاد الأكراد من الفوضى والتشرذم الإقليمي الناجم عن التدخل الأمريكي في العراق في عام ٢٠٠٣ وبلقنة سوريا منذ عام ٢٠١٢.. لقد سمح انهيار النظام المركزي العراقي للأراضي الكردية بإقامة حكم ذاتي، مع الاستفادة من عائدات النفط والمساعدات الغربية.

ومن جانبهم، استغل الأكراد السوريون بمهارة وصول تنظيم الدولة الإسلامية في عام ٢٠١٤. وعلى الرغم من المعارك العديدة في شمال شرق البلاد، فقد تمكنوا من تأكيد وجودهم في روج آفا، على حساب الأقليات الأخرى. هذه المنطقة غنية جدًا بالمواد الهيدروكربونية، وهي بمثابة قواعد متقدمة للقوات الخاصة الغربية في سوريا. وبالتالي، يسيطر الأكراد على جزء كبير من الحدود مع تركيا.

وتهدف العديد من التدخلات التركية في سوريا وكردستان العراق منذ عام ٢٠١٦ إلى تحييد المشكلة الكردية على الحدود والتدخل في الشئون الداخلية لهذين البلدين، وإعادة الاتصال بالماضي غير البعيد. واليوم تقوم أنقرة في الواقع بتنفيذ إجراءات مشتركة على الأراضي السورية والعراقية للقضاء على صور الوحدة الكردية ومنع أي تقاطع مع حزب العمال الكردستاني.

ونظرًا للخلافات والمماطلة السياسية اللاحقة، فليس هناك كردستان واحدة بل عدة كردستان.

ألكسندر عون: صحفي فرنسي لبناني متخصص في قضايا الشرق الأوسط.. يكتب عن تاريخ الأكراد عبر حقب متعددة من الإمبراطوريات.