رئيس الوزراء يتابع مشروع تطوير وتوسعة طريق الكورنيش بالإسكندرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة طريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعميد عادل بحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع ضمن مخططات التنمية بمدينة الإسكندرية، في ظل ما تكتسبه المدينة من قيمة اقتصادية وسياحية باعتبارها مقصدًا بارزًا على ضفاف المتوسط.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة طريق الكورنيش بالإسكندرية بمسافة تمتد لنحو 4.4 كم من المنتزه حتى فندق المحروسة، حيث تم تناول مجريات العمل بالمرحلة الأولى من المشروع المقرر إتمامها بنهاية مايو القادم، مع الإشارة إلى أن المشروع سيتضمن مرحلة ثانية تبدأ مطلع أكتوبر 2024 ومن المخطط أن تنتهي في 31 مايو 2025.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا سير العمل بمشروع كوبري محور السادات (45) بالإسكندرية بطول 2 كم، للربط مع الطريق الدولي الساحلي، إلى جانب استعراض موقف تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال حماية الشواطئ بسواحل مدينة الإسكندرية، في القطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات المشروعات التنموية المزمع تنفيذها على الشواطئ.