الأمين العام لحزب المؤتمر يكشف تفاصيل المذكرة القانونية لمصر أمام "العدل الدولية"

قال اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام لحزب المؤتمر، إن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ 133 يوما تقريبًا، ضد المقاومة الفلسطينية.

وأضاف "رسلان"، خلال تغطية خاصة على فضائية "النيل للأخبار"، أن مصر تقدمت بمذكرة للمحكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تضمنت التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر منذ 75 عامًا، بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة لسياسات طرد وتهجير وتدمير منازل الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن مصر ستقوم بمرافعة شفاهية أمام محكمة العدل الدولية، للكشف عن الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني منذ 1948 وحتى الآن، موضحا أن مصر استخدمت علاقاتها الخارجية بالدول الاخرى منذ بدء الاعتداء على قطاع غزة في محاولة لوقف إطلاق النار.