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الإثنين 19 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الملا يناقش مع وزير النفط العراقي التوسع فى مجالات التعاون بين البلدين

وزير البترول والثروة
وزير البترول والثروة المعدنية خلال لقائه مع نظيره العراقي
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع المهندس عبدالغنى حيان نائب رئيس الوزراء ووزير النفط العراقى والوفد المرافق. 
وأكد الملا أهمية التعاون المستمر بين الجانبين وامتداده ليضم الأردن أيضاً وحرص مصر على تدعيم هذا التعاون الثلاثى باستمرار وعبر المجالات المختلفة وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات ، لافتاً إلى الشراكة القائمة بالفعل مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى إنبى وبتروجت وملف استيراد خام البصرة ، مؤكداً على أهمية التوسع فى مجالات التعاون بما يخدم صالح البلدين.
وأكد حيان اهتمامه بالمشاركة فى مؤتمر مصر الدولى للطاقة كحدث مهم بالمنطقة ، مشيراً إلى دعم بلاده للتعاون المشترك مع مصر وتطلعها لزيادة الشركات المصرية نطاق أعمالها بالسوق العراقى عبر ما يتاح به من عطاءات وفرص عمل وخاصة فى مجال مشروعات النفط والبتروكيماويات.

البتروكيماويات البترول والثروة المعدنية