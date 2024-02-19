التموين: ضخ نحو 300 طن سلع يوميًا بمعارض أهلًا رمضان في أسيوط

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ سلع غذائية تتراوح بين 200 إلي 300 طن ولكافة الأصناف بمعارض أهلا رمضان بمحافظة أسيوط يوميا، مشيرة إلي إقامة 13 معرض على مستوى المحافظة بالتعاون الغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة.

وقال ممدوح حماد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، إنه يتم التنسيق مع مديري إدارات التموين علي مستوي المحافظة لمتابعة عمليات ضخ السلع السلع الأساسية والتأكد من نسب التخفيضات والتي تتراوح بين 15 إلى 25 ٪.

وأوضح خلال جولة علي معارض أهلا رمضان بمحافظة أسيوط بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين ، أنه تسيير 8 سيارات سلعية متنقله سعة الواحدة 1.5 طن، مشيراً إلي أنه يتم ضخ من 75 - 80 طن سكر يومياً بكافة المعارض وكميات كبيرة من الأرز والمكرونة.

أشار حماد إلي أنه تم توفير 8 ذبائح سودانية بسعر 250 جنيها للكيلو وطرحها في منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة ، فضلاً عن كيلو الدواجن البرازيلي والمحلية بسعر 100 جنيه.

في سياق متصل كشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تبلغ 1.1 مليون بطاقة يستفيد منها أكثر من 3 ملايين مواطن ، مشيراً إلى أن المحافظة لديها أيضاً لديها 1350 بقال تمويني و 630 منفذ جمعيتي و2115 مخبزا بلديا مدعما و 9 مستودعات .



وأشار إلي أن عدد الارغفة المنتجة يوما بالمخابز تصل إلى 15 إلى 18 مليون رغيف يومياً ، إضافة إلي إنتاج 1100 دقيق يوميا بالمستودعات، لافتاً إلي أن المحافظة بها 4 مطاحن قطاع و مطحنين قطاع خاص ، و 224 مستودع بوتاجاز و 151 محطة وقود .

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار إلي إقامة معارض أهلا رمضان علي بحد ادني 3 معارض رئيسية بكل محافظة بالاضافة الى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها .

واشار الى وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإنشاء المعارض وتوفير السلع ، واضاف الى ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تشارك بمعارض اهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالاضافة الى 146 شادر ايضاً.

ولفت الوزير إلي الشركة القابضة للصناعات الغذائيه، تقوم بتوفير " شنطة رمضان" لعدد 6 إلي 10 أصناف، فضلاً عن طرح كوبونات سلعية بقيم تترواح بين 100 و500 جنيه