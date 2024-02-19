رئيس جامعة المنيا يُتابع استعدادات كلية الطب لاستقبال هيئة "ضمان جودة التعليم"

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية لكلية الطب البشري؛ للمتابعة الميدانية لسير العمل داخل الكلية، والتأكد من استكمال كافة متطلبات معايير الاعتماد استعدادًا لاستقبال جامعة المنيا، للجان المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لمتابعة مدى استيفاء معايير الجودة بكليات الجامعة المتقدمة وبرامجها، خلال هذا الشهر الجاري،

وقد تفقد خلال الزيارة التي رافقه فيها، الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب البشري، والدكتور إيهاب رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة المنشاوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور باسم عبدالحكيم أمين عام الجامعة، وإيمان حمدى مدير ادارة الوافدين مدرجات كلية الطب البشري الجديد؛ والمبنى الرئيسي للكلية، وقاعاته للتأكد من مطابقة معايير الجودة بهما.

وأكد رئيس الجامعة، على الحرص الشديد الذي تُوليه الجامعة، لحصول كلياتها وبرامجها على الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي، وتقديم كافة الدعم، وتوفير البيئة المُناسبة التي تليق بطلاب الجامعة، وبهيكلها التنظيمي من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين، والوصول بالخريجين إلى التميز والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ووجه فريق العمل داخل الكلية بالاستعداد التام لهذه الزيارة، والخروج بالصورة المُثلى التي تحقق تطبيق كافة معايير الجودة لاعتماد الكلية، مشيراً إلى أن لجان المراجعة من الهيئة القومية، ستقوم ايضاً بزيارات لمتابعة مدى تطبيق معايير الجودة وآلياتها، بكلية طب الأسنان، والتربية للطفولة المبكرة لتجديد اعتمادهما، وكذا برنامج اللغة الفرنسية بكلية الألسن، وبرنامج إعداد معلم علم النفس بكلية التربية.