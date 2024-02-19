المؤبد لـ 3 متهمين بقتل شخص في مركز إطسا بالفيوم

عاقبت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة اليوم، بالدائرة الثامنة، كلا من محمد عنتر عبد الحليم ، محبوس، وشقيقه مدحت عنتر عبد الحليم، هارب، وأحمد مصطفى حسين ،هارب، لإدانتهم بقتل شخص يدعي أيمن سويكر فرج، في مشاجرة بينهم بمركز إطسا بمحافظة الفيوم ، بالسجن المؤبد، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبدالحفيظ عبد الواحد، وأسامه محمد جاد، ووكيل نيابة أحمد طارق حسين، وسكرتير تنفيذ محمد أحمد عابد، وأمين سر صالح كيلاني.

وجاء في أوراق القضية أنّه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، قيامهم في غضون شهر ابريل من العام المنقدي بمنطقة قسم شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، بالتشاجر مع المجني عليه لخلافات بينهم، ما أسفر عن مقتله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى العاشر من شهر ابريل من العام الماضي، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا، من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا بنشوب مشاجرة، بين ثلاثة أشخاص وهم: محمد.ع، وشقيقه مدحت. ع، هارب، وأحمد.م، هارب، وبين المجني عليه أيمن سويكر فرج عيسى، استخدم بها اسلحة نارية وإطلاق الأعيرة من سلاح آلي وخرطوش، فأردوا المجني عليه قتيلًا في الحال على أحد المقاهي بدائرة المركز.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بمقتل شاب على أحد المقاهي خلال شهر رمضان الماضي، على يد 3 أشخاص بينهم شقيقان بسبب نشوب مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة، وأطلق المتهمون خلالها الرصاص على المجني عليه، فأنهوا حياته على الفور.

وتمكن ضباط مركز شرطة إطسا من ضبط المتهم الأول بالجريمة، بينما فر الآخران هاربين، ولم يتم ضبطهما حتى الآن، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق وأمرت بسرعة ضبط المتهمين الهاربين.فيما أحال المحامي العام المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمة الأول حضورياً والآخرين غيابياً.