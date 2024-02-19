البنك الأهلى يتعادل مع إنبى وديا استعدادا لمواجهة الاتحاد فى الدورى

انتهت منذ قليل المباراة الودية التجريبية التى جمعت فريقي البنك الأهلى وإنبى وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، حيث جاءت اهداف فريق البنك الأهلى عن طريق كريم بامبو، أحمد سعيد.

وحرص طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى على الدفع باللاعبين الذين لم يشاركوا فى مواجهة الأمس أمام زد وذلك للاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين استعدادا للدفع بهم فى المواجهات المقبلة.