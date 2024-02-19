غدا.. مكتبة مصر الجديدة تناقش كتاب "صعوبات التعلم"

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل في الخامسة من مساء غد الثلاثاء، جلسة نقاشية حول كتاب "صعوبات التعلم " للكاتب تامر مصطفى والذى يتناول مشكلات القراءة وعلاقتها بصعوبة التعلم ، بهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع بمشاكل صعوبات التعلم ، والتركيز على أهمية التدخل المبكر في علاج هذه المشاكل، وذلك بحضور عدد من الاطفال ذوي صعوبات التعلم وأسرهم ، بالإضافة الى المهتمين في هذا المجال.

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة ،ان مكتبة مصر الجديدة وجميع مؤسسات الجمعية الثقافية وهى مكتبة المستقبل ومتحف الطفل ومكتبة مصر الجديدة العامة والطفل وفرعها بحى الاسمارات ، تعد منصة هامة ينطلق من خلالها كل ما يهم المجتمع من مشكلات ، ونشر الوعي والمعرفة بكل التحديات التى تواجه المجتمع والتعرف على أفضل الممارسات والحلول لمواجهة هذه التحديات.

وأشار إلى أن الجلسة سوف تتناول أبرز الاستراتيجيات العلاجية المستخدمة مع الاطفال ذوي صعوبات التعلم بالنسبة للمجال اللغوي والقراءة ، والتقنيات المساندة مع هذه الفئة، و استعراض أبرز الخبرات والتجارب فيما يتعلق بصعوبات التعلم ، وإتاحة الفرصة لتعريف الحضور بالعديد من الأبحاث والدراسات المتعلقة في مجال النطق واللغة.

وتدور الجلسة حول عدة محاور من بينها التعرف على المفاهيم الأساسية والنماذج المفسرة لصعوبات التعلم، والتعريفات الخاصة بصعوبات القراءة والكتابة ، التعرف على أسباب صعوبات التعلم المختلفة وأنماطها ، والتعرف على البدائل التربوية للاطفال ذوي صعوبات التعلم، ، تحديد أساليب التدخل العلاجي، والاستراتجيات التدريسية لصعوبات التعلم ، ودور الأسرة في برامج التدخل المبكر لصعوبات التعلم.