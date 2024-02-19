إحالة شخصين للجنايات بتهمة قتل بائع لخلافات بينهما في المرج

قررت نيابة المرج إحالة شخصين للجنايات بتهمة قتل بائع لخلافات بينهما بمنطقة المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قتلوا المجني عليه أثناء عودته من عمله ، وضربوا بالعصا على رأسه وسقط غارقا في دمائه.

وقال المتهمون في تحقيقات النيابة العامة، إن خلافات سابقة بينهما السبب في الواقعة، وأنه نشبت مشادة كلامية بسبب بينهما، وتطورت إلى مشاجرة لقى على أثرها قتله.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من المستشفي باستقبال جثة عامل، وبالانتقال والفحص وبسؤال الشهود تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وعاطلين ، فقاما على إثرها قتل المجنى عليه محدثين إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.