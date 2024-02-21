اليوم.. بعثة الأهلي تطير إلى غانا استعدادا لمواجهة ميدياما

تطير عصر اليوم الأربعاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى غانا استعداداً لمواجهة ميدياما ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاكتفاء بخوض مران واحد فقط يوم الخميس القادم بغانا استعدادا لمواجهة ميدياما الجمعة القادم في خامس جوالات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلي مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بتخطي عقبة سانت جورج الإثيوبي ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغاني فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزاني فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبياً فى القاهرة ثم تعادل سلبياً أمام شباب بلوزداد بالجزائر.

ويتصدر النادي الأهلي مجموعته برصيد 6 نقاط حققها من الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في 3 لقاءات، فيما يأتي فريق شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 5 نقاط متساويا مع نادي يانج أفريكانز التنزاني صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل ميدياما ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

واستقر كولر على عودة عمرو السولية لاعب خط وسط المارد الأحمر للتشكيل الأساس لتعويض غياب مروان عطية عن اللقاء بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بجانب غياب أليو ديانج بسبب الإصابة، كما يجري المدرب السويسري تغييرات على خط هجوم المارد الأحمر بإشراك الوافد الجديد وسام أبو على بعد تعافيه من الإصابة بجانب عودة محمود كهربا للتشكيل بعد مشاركته كبديل فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

واقترب المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من قيادة هجوم فريقه في مباراة ميدياما الغاني وعلمت "البوابة نيوز" أن السويسري مارسيل كولر استقر على الدفع بوسام أبوعلى في مباراة ميدياما الغاني وذلك بعد طلب موديست مهاجم المارد الأحمر السفر إلى بلاده فرنسا نظرا لارتباطه بظروف خاصةً وكذلك اعتذار محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأحمر عن خوض اللقاء بسبب رغبته في حضور زفاف شقيقته.

كما استقر كولر على استبعاد طاهر محمد طاهر من التشكيل الأساسي للفريق والاعتماد على رضا سليم خاصة أن الأخير نجح في العودة للمشاركة بالمباريات مرة أخرى بعد استبعاده طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة في الكتف وخضوعه لجراحة.

ويتقاسم الثنائي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا صدارة هدافي الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

وأبرم الفريق الغاني العديد من الصفقات منها مايكل إينو من نادي بيبياني جولد ستارز، في صفقة انتقال حر، وكذلك المهاجم داودا بن سيديبي من بوركينا فاسو بالإضافة للمهاجم دياويسي تايلور، لاعب فيوتشر السابق، والمدافع نانا كواكو أوسي في صفقة مجانية أيضًا.

كما قام النادي بالتعاقد مع 3 لاعبين شباب هم دينيس أدوما مواليد 2003، والمهاجم أنتوني كوفي ستيفن مواليد 2006، ولاعب الوسط كوابينا أمواه مواليد 2001.