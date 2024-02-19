40 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3610 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وتزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط والتي عززت من توجه المستثمرين للذهب كملاذ آمن، وسط ترقب الأسواق لمحضر اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في يناير، للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3610 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 6 دولارات، لتسجل 2019 دولارًا.



وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4126 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3094 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2407 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 28880 جنيهًا.



وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 80 جنيهًا وبنسبة 2.2 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3650 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3570 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 11 دولارًا وبنسبة 0.5 %، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2024 دولارًا، ولامست مستوى 1985 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2013 دولارًا.

في سياق متصل، دفعت الاضطربات في منطقة الشرق الأوسط، إلى توجه المستثمرين للذهب للتحوط، بعد تعرض سفينة شحن بريطانية لهجوم في مضيق باب المندب.



في حين تترقب الأسواق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي عن شهري يناير يوم الأربعاء المقبل، للحصول على إشارات أكثر وضوحًا حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، بعد أن سادت حالة من الضبابية وانعدام الرؤية حول مصير أسعار الفائدة.