مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوط كابينة مصعد كهربائي غرب الإسكندرية

شهدت منطقة العجمى غرب مدينة الإسكندرية، مصرع عامل وإصابة سائق، إثر سقوطهما من الطابق الثاني داخل بئر أسانسير، وتم استخراج جثمان المتوفي ونقله إلى المشرحة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج .



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بسقوط شخصين، بعقار بشارع قاصد فاروق، في منطقة العجمي البيطاش، دائرة قسم شرطة الدخيلة.



انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ، رفقة سيارة إسعاف، وتبين من الفحص والمعاينة، وجود جثة " ال.م.ح" 18 سنة، عامل، ومقيم شهر العسل البيطاش، و" ع.ع.ح" 25 سنة، سائق مقيم بالعقار محل الواقعة، مصاب بكسور في أنحاء متفرقة من جسده.



وتبين من التحريات الأولية، أن المتوفى، كان بصحبة السائق المصاب، بالشقة سكنه، بالطابق الثاني بالعقار محل الواقعة، وعند مغادرتها الشقة لتناول وجبة الغداء، وحال استقلالهم المصعد، تحركت الكابينة بمجرد فتح الباب، مما أدى لسقوطها ببئر الاسانسير مما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الثاني.