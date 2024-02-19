تدريبات خاصة لحراس المرمى وتقسيمة قوية للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة ميدياما

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الإثنين ، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن المباراة الأخيرة أمام شباب بلوزداد وفي إطار التحضيرات لمواجهة فريق ميدياما الغاني المقبلة.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات فنية متنوعة بالكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف تدريبات متنوعة على هامش المران الجماعي، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وحرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية.

وواصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي في «الجيم» بعد جراحة الكتف التي خضع لها مؤخرًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ميدياما الغاني، في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الجمعة المقبل.