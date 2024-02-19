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الإثنين 19 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الـ FBI محذرا من برامج القرصنة الصينية: تهدد البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة

القرصنة
القرصنة
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حذّر كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، من خطر "البرامج الضارة الصينية" التي يمكن أن تهدد البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة. وأشار إلى أن عمليات القرصنة الصينية أصبحت الآن "أكبر بكثير مما شهدناه سابقًا"، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي.

وخلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، حذر راي من جهود الصين في زرع برامج هجومية ضارة في شبكات الإنترنت، والتي يمكن أن تتسبب في تعطيل البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة. وأكد أن الولايات المتحدة تركز جهودها على مكافحة هذا النوع من الهجمات الصينية، وقد تم تعطيل شبكة قرصنة صينية معروفة باسم "فولت تايفون" مؤخرًا، والتي استهدفت البنية التحتية الأمريكية وشبكات الكهرباء والمياه وغيرها من الأهداف الحيوية في العالم.

وأضاف راي أن "فولت تايفون" لم تكن سوى جزء صغير من الجهود الصينية العديدة لاختراق البنية التحتية الأمريكية. وأكد على أنهم يعملون بشدة مع شركاء عدة لمحاولة التصدي لهذا التهديد وإحباط محاولاته، مشيرًا إلى أنه يتعين عليهم التعامل مع هذا التهديد بحزم ووضوح.

 

القرصنة الصينية مؤتمر ميونخ للأمن